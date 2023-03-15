Инфраструктура НСО к 2025 году пополнится 22 новыми школами. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Новосибирской области объёмы строительства, ремонта, перепрофилирования учреждений бьют рекорды предыдущих десятилетий. Об этом сообщает региональное правительство.

По словам министра образования НСО Сергей Федорчука, образовательная инфраструктура в регионе крепнет. В области развёрнуто масштабное строительство объектов образования. За счёт реализации национальных проектов и государственной программы региона за последние 5 лет введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18000 мест и 46 детских садов почти на 8600 мест.

Губернатор Андрей Травников уточнил, что только в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 14 школ проектной мощностью 10 149 мест и 3 детских садов на 540 мест.

– Это – беспрецедентная строительная кампания. Сегодня у нас все ведомства – строители, наряду с профильным – и минобр, и минздрав, и минкульт строят очень интенсивно, – сказал Андрей Травников.

В правительстве уточнили, что за счёт перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций в НСО дополнительно открыли ещё почти 13000 мест в школах и 6000 в детских садах.

– В 2024-25 будет введено ещё 8 школ почти на 5 тысяч мест. Для сравнения: в период с 2008 по 2017 год (за 10 лет) были введены в эксплуатацию 8 школ проектной мощностью 4 298 мест и 73 детских сада на 13 619 мест, – уточнили в правительстве.

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