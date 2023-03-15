В Новосибирской области пятый год растёт популярность обучения в колледжах и техникумах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор НСО Андрей Травников поставил задачу выстроить единую систему выявления талантливых детей и профориентации перед сотрудниками образовательной сферы. По словам главы региона, эти системы на сегодняшний день предоставляют результаты по олимпиадному движению, а также повышают престиж обучения в региональных колледжах. Кроме того, увеличивают процент трудоустройства по специальности. Показатели в области, отметил Андрей Травников, хорошие.

– Средний балл вырос с 3,6 до 3,9 после 9 класса, с 3,8 до 4 с лишним после 11 класса при зачислении на 1 курс СПО – это серьёзная динамика за последние годы, – подчеркнул глава региона.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в регионе создана одна из самых эффективных в стране систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи, непосредственно влияющая на подготовку высококвалифицированных кадров. В основе системы находится деятельность центра «Альтаир» и областного «Кванториума».

В регионе сформировалась постоянно действующая система профориентационных проектов. В её основе лежит: сеть специализированных «губернаторских» классов, 252 центра «Точка роста», 5 ИТ-кубов, «Политехническая и агротехническая школа», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 3 центра политехнического обучения. Создана 51 тысяча новых мест дополнительного образования детей.

За 5 лет количество обучающихся по программам СПО выросло более чем на 16 тысяч человек. Созданы 48 мастерских, что способствует качественной подготовке конкурентоспособных специалистов.

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