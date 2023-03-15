Мы не поверим градусникам: озвучена средняя температура на апрель 2023 в Новосибирске

Потепление до +14 градусов прогнозируют в Новосибирске в апреле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Потепление до +14 градусов прогнозируют в Новосибирске в апреле. Это следует из прогноза, опубликованного сервисом «Яндекс.Погода».

Первые дни апреля выдадутся прохладными. Воздух будет прогреваться максимум до +5 градусов.

Во второй половине месяца потеплеет до +8. С 19-го числа температура воздуха начнет повышаться. Несколько дней будет стабильно до +13 градусов.

Судя по прогнозу синоптиков, 24 и 25 апреля станут самыми теплыми днями. Столбик термометра достигнет отметки +14 градусов. Затем придет небольшое похолодание, но оно будет несущественным.

Большинство дней в апреле будут дождливыми. Синоптики обещают 12 дней с длительными осадками и 15 – с переменной облачностью.

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