Новосибирские хирурги за две недели спасли безнадежного пациента с сердечными аномалиями, диабетом и онкологией

В Новосибирске хирурги спасли почти безнадежного пациента. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

В Новосибирске команда хирургов спасла 66-летнего пациента сразу с несколькими тяжелейшими болезнями всего за две недели. Об этом рассказали в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

В феврале в клинику поступил больной с четырьмя аномалиями в сердце и аорте, раковой опухолью кишки, диабетом, опасной гипертонической болезнью и хронической анемией. На первый взгляд, вылечить такого пациента невозможно.

Но команда специалистов с сердечно-сосудистым хирургом, доктором медицинских наук Олегом Крестьяниновым и заведующим отделением онкологии клиники Максимом Никитиным провела радикальное лечение и сердечной, и онкологической патологий.

– Главная проблема пациента – это быстро прогрессирующий рак. Но оперировать кишечник до кардинального решения проблемы с сердцем, по мнению анестезиологов, было опасно. В то же время для открытой хирургии сердца существовал встречный риск со стороны опухоли: ранее два раза она уже давала серьезные кровотечения, значит, искусственное кровообращение применять нельзя, – рассказал Олег Крестьянинов.

Врачи приняли решение выполнить поставить протез клапана аорты, чтобы пациент легче перенес хирургическое вмешательство. Работу осложняло наличие четырех различных аномалий, а также максимально большой размер протеза, подобранного в соответствии с ростом и весом мужчины.

Пациент отлично перенес операцию и готовится пройти химиотерапию. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Через 12 дней пациенту провели объемное хирургическое лечение рака. Мужчине удалили кусок кишечника и лимфоузлы, пораженные опухолью. Осложнений, в том числе со стороны сердца, не возникло.

Сейчас пациент чувствует себя бодрым и готовится пройти химиотерапию.

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