Сибиряк заплатил алименты 18-летней дочери после вмешательства судебных приставов. Фото: УФССП по НСО.

В Северном районе Новосибирской области 50-летний мужчина задолжал алименты 18-летней дочери. После вмешательства судебных приставов он исполнил родительский долг.

– По суду он должен был стабильно платить алименты. Было представление об удержании денег с его зарплаты. Однако мужчина уволился, официально не работал. К нему применили меры принудительного исполнения, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Девочка достигла совершеннолетия. У производства сменился статус.

Меры принуждения к оплате подействовали на должника. Он сам явился в отделение и попросил рассчитать ему задолженность. За три дня отец нашел 32 тысячи рублей, а также внес примерно 7 тысяч рублей исполнительского сбора.

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