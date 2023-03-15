В Новосибирске вынесли приговор компании, виновной в гибели дачника в СНТ «Изумруд». Фото: Мария НОВИКОВА

В среду, 15 марта, Новосибирский областной суд вынес приговор по делу о конфликте двух компаний в СНТ «Изумруд». Стычка дачников летом 2020 закончилась дракой со стрельбой, один человек погиб.

Перед Фемидой предстали пятеро парней. Одному из них вменили убийство, остальным (в зависимости от роли в преступлении) - побои, хулиганство, умышленное уничтожение чужого имущества, нападение на полицейского.

Дмитрий Волков, которого признали виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия, получил 11 лет строго режима. Андрея Гончарова, напавшего на полицейского при задержании, приговорили к 2 годам условно.

Остальные участники смертельной вечеринки отделались легким испугом - по части эпизодов их оправдали, по остальным - вышли сроки давности.

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