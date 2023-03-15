Ее увезла скорая: жительница Новосибирска упала на скользком тротуаре и сломала две руки

Жительница Новосибирска упала на скользком тротуаре и сломала две руки. Фото: предоставлено Александрой.

В Новосибирске на тротуаре между домом на Танковой улице, 9 и детсадом № 2 на обледеневшем тротуаре упала женщина. Результат – перелом обеих рук. Произошло ЧП вечером 14 марта.

– В больнице сделали снимок и диагностировали перелом лучевых костей обеих рук. Самое страшное, что в доме по Танковой, 9 сидит Управляющая компания, а по соседству с ней находятся два детских сада и Школа № 158, – рассказала КП-Новосибирск знакомая пострадавшей.

По словам горожан, обледеневшая дорожка ничем не посыпана. По ней ежедневно ходят сотни людей, в том числе дети. Новосибирцы уверены, УК не принимает никаких мер, чем подвергает пешеходов опасности.

Очевидец также опубликовала видео с места, где упала женщина, в группе «ЧП Новосибирск». В комментариях люди отметили, что лед сейчас по всему Новосибирску. Его не убирают. Поэтому пешеходы падают и получают переломы.

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