В двух районах Новосибирской области отменили подвоз школьников из-за весенней распутицы

Грунтовые дороги в двух районах Новосибирской области размыло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта, в Краснозерском и Баганском районах Новосибирской области прервали школьное сообщение. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Подвоз детей частично отменили из-за весенней распутицы. До учебных заведений не смогли добраться школьники из поселка Хабаровский Краснозерского района, а также ребята, проживающие в селах Бронзовка, Троицкое и Зеленый луг Баганского района.

− ТУАД сообщает, что отменены утренние рейсы. Не подвезено шесть детей, − отметили в публикации.

Специалисты из Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области взяли ситуацию на особый контроль. К труднопроходимым участкам пригнали технику подрядчиков.

На данный момент на дорогах региона задействовано 614 единиц техники.

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