Стояла за ограждением: новосибирец, заметивший девушку на Бугринском мосту, вызвал спасателей

Новосибирцев напугала девушка, стоявшая за ограждением Бугринского моста в Новосибирске. Фото: МАСС.
Житель Новосибирска заметил за ограждение Бугринского моста девушку. По его словам, она стояла у арки. Взволнованный очевидец вызвал спасателей.
– Вызов к Бугринскому мосту поступил около пяти вечера 14 марта. Спасатели собрали информацию, провели разведку, осмотрели акваторию Оби, – говорится в сводке МАСС.
Также сотрудники службы опросили рыбаков. Никто из них девушки не видел. Информация о человека, стоявшем за ограждением моста, по данным МАСС, не подтвердилась.
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