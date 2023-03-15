Стояла за ограждением: новосибирец, заметивший девушку на Бугринском мосту, вызвал спасателей

Новосибирцев напугала девушка, стоявшая за ограждением Бугринского моста в Новосибирске. Фото: МАСС.

Житель Новосибирска заметил за ограждение Бугринского моста девушку. По его словам, она стояла у арки. Взволнованный очевидец вызвал спасателей.

– Вызов к Бугринскому мосту поступил около пяти вечера 14 марта. Спасатели собрали информацию, провели разведку, осмотрели акваторию Оби, – говорится в сводке МАСС.

Также сотрудники службы опросили рыбаков. Никто из них девушки не видел. Информация о человека, стоявшем за ограждением моста, по данным МАСС, не подтвердилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер