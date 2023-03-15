Хотели вынести сейф: в Новосибирске из магазина суши неизвестные украли просроченные роллы

В Новосибирске неизвестные взломали магазин и украли просроченные роллы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске неизвестные взломали точку по продаже суши. Они вынесли оттуда списанные роллы и прочие продукты. Об этом КП-Новосибирск рассказал совладелец торговых точек Виктор.

– Произошло преступление утром 13 марта в магазине на Авиастроителей, 13. В тамбуре этого магазина есть точка по продаже суши и роллов. В 9:50-10:00 две девушки и один парень маргинального вида взломали ее и попытались сначала унести сейф, однако у них ничего не вышло, так как сейф был прикручен к полу. Затем они попытались его вскрыть — также ничего не вышло, – сообщил Виктор.

Раздосадованные злоумышленники решили довольствоваться малым. Они украли списанные роллы, васаби и имбирь. Прихватили и морс.

Владельцы точки надеются на сознательность воришек. Они призвали их вернуться и возместить ущерб. И предупредили, если они не сделают этого, тогда будут иметь дело с полицией.

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