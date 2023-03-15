Избили и ограбили: В Новосибирске парень, гостивший у девушки, лишился куртки и мобильника

Новосибирец избил и ограбил парня, гостившего у девушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске избили и ограбили 20-летнего парня. Произошло это поздно вечером 12 марта. Когда молодой человек гостил у девушки в Калининском районе. В квартиру нагрянули двое неизвестных парню мужчин. С одним из них он поссорился. Агрессор избил парня и украл у него мобильник. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Пострадавший вызвал полицию.

– 31-летнего злоумышленника поймали по горячим следам, когда тот выходил из подъезда. Оказалось, что он уже был судим. После того, как он избил и ограбил парня, заторопился. Впопыхах надел куртку пострадавшего и ушел в ней. Украденные вещи вернули владельцу, – говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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