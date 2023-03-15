В Новосибирске капитальный ремонт лицея № 159 завершат до 1 сентября

В Новосибирске капитально отремонтируют здание лицея до 1 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Капитально отремонтированный лицей № 159 в Заельцовском районе Новосибирска примет учеников 1 сентября 2023 года. Работы планируют завершить в июле этого года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Как уточнил градоначальник, в августе лицей начнет готовиться к приему детей: там будут учиться 800 школьников.

– В Новосибирске широко используется технология восстановления зданий образовательных учреждений 50-60-х годов постройки путем капитального ремонта и реконструкции. Когда-то ремонт школ проводился за счет средств городского бюджета, с появлением федеральной программы мы участвуем в ней, – рассказал Анатолий Локоть.

Реконструкция здания лицея Н-образной формы проводят за счет средств областного бюджета при софинансировании муниципалитетом. Всего ремонт школы обойдется в 155,3 миллиона рублей, из которых 100 миллионов предоставят из бюджета региона. Кроме того, на закупку оборудования уйдет 110,5 миллиона рублей.

Ремонт стартовал в 2022 году, и даже зимой специалисты проводили отделочные работы внутри школы, чтобы успеть закончить к началу учебного года.

При этом работы по улучшению фасада могут перенести на следующий период – по словам мэра, самое главное – подготовить лицей к приёму учеников.

Как отметила директор лицея № 159 Татьяна Горбачева, учебное учреждение состоит из нескольких зданий. К лицею присоединили школу № 180 и бывший ведомственный детсад № 215 завода «Восток», где располагается центр дополнительного образования.

В реконструированном здании появятся кабинет логопедии и зона отдыха, а в следующем году – детский технопарк. Территорию вокруг лицея также благоустроят: уложат асфальт, сделают спортивную площадку, беговую дорожку и прыжковую яму.

Помимо основного состава преподавателей, после ремонта в лицей планируют привлечь новых сотрудников.

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