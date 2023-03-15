Новосибирские аграрии хотят спасти прошлогодний урожай от обесценивания

В Новосибирской области аграрии страдают из-за падения цен на зерно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области цены на зерно упали в 2023 году сильнее, чем за два прошлых года. Ситуацию обсудили в комитете Заксобрания региона, сообщают в пресс-службе областного парламента.

В прошлом году в аграрных хозяйствах области собрали 3,6 миллиона тонн зерна. Из них 1,5 миллиона тонн остались нереализованными. Как отмечают депутаты, цена реализации зерна на данный момент ниже себестоимости.

Из-за проблем с реализацией товара у фермеров пропадает желание обновлять технику, они меньше покупают удобрения, уменьшаются посевные площади.

Кроме того, вывоз зерна за пределы Новосибирской области в 2023 году уменьшился почти на половину по сравнению с предыдущим годом.

Председатель комитета предложил вынести предложения по поддержке аграриев на сессию Заксобрания. Депутаты планируют обращаться в федеральное правительство с предложениями о снижении экспортных пошлин, а также увеличении закупа в госзапас.

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