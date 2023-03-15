На левом берегу Новосибирска благоустроят дворы за 11 миллионов рублей

На ремонт пяти дворов в Новосибирске потратят около 11 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на левом берегу благоустроят дворы за 10,9 миллиона рублей. Заказчиком выступает департамент ЖКХ мэрии города. Документы аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Всего на территории Ленинского и Кировского районов отремонтируют пять дворов. Больше всего средств уйдет на благоустройство на улице Зорге, 72 – более 5 миллионов рублей.

Следующим по стоимости идет двор на Забалуева, 37 – более 3 миллионов рублей. Менее миллиона потратят на ремонт двора между Вертковской, 5/3 и Немировича-Данченко, 123, а также на благоустройство придомовых территорий на Котовского, 52 и Петухова, 82/2.

Там отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, расширят парковки, обустроят систему водоотведения и сделают лестницы.

Заявки от участников аукциона ждут до 22 марта. Работы нужно будет выполнить до 15 июля 2023 года.

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