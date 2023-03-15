Из-за гололеда Новосибирск сковали семибалльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске утром 15 марта скользкие улицы Новосибирска сковали пробки в 7 баллов. Об этом сообщает «2ГИС». На дорогах сильный гололед.
Заторы сегодня на улицах Широкой, Станционной, площади Труда, Райсовета, а также на проезде Энергетиков. Не проехать по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Затор на Октябрьском мосту.
На правом берегу традиционная пробка на Большевистской. Не проехать по улицам Добролюбова, Кирова и Восход. На Никитина тоже пробка.
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