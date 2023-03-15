Новосибирский фотограф сфотографировал в ночном небе «Душу»

Алексей Поляков сфотографировал туманность "Душа". Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков поделился новыми снимками космоса. На этот раз ему удалось поймать в объектив туманность «Душа». Эту фотографию он сделал в цвете.

— Снимал я это в 60 километрах от города, недалеко от деревни Усть-Каменка. Где-то с девяти вечера и до полуночи. Это был своеобразный тест нового телескопа, и я результатами очень доволен, — поделился Алексей Поляков с КП-Новосибирск.

Полное название туманности — туманность «Души и сердца». Она находится в созвездии Кассиопеи. По словам ученых, в ней идет непрерывное формирование новых звезд.

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