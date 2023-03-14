В Новосибирске в середине марта проснулись бабочки-крапивницы. Фото: Фото: скриншот из видео Алины Васильевой
В Новосибирске в середине марта проснулись бабочки-крапивницы. Одну из них заметили на снегу в Кольцово 13 марта.
— Сначала думал, что с прошлого лета оттаяла, хотел поднять, а она взяла и улетела, — написал один из местных жителей в паблике Вконтакте «На Хвосте I Академ, Кольцово и окрестности».
Бабочку заметили 13 марта. Фото: На Хвосте I Академ, Кольцово и окрестности
Как пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, вероятнее всего бабочка перезимовала в стадии куколки, прикрепившись осенью с солнечной стороны какого-либо строения.
— Насекомые, подготовленные к зимовке, замораживание переносят хорошо. Нынче часты оттепели. Вот и на днях доходило до +6. А когда бабочку увидели порхающей над снегом — было очень солнечно. Вот она и проснулась, сбросила оболочки и выбралась из куколки, — пояснил ученый.
Однако, биолог отметил, что несмотря на то, что бабочка смогла взлететь, однако если не сможет в мороз укрыться в тепле, то погибнет.
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