В Новосибирске в середине марта проснулись бабочки-крапивницы. Фото: Фото: скриншот из видео Алины Васильевой

В Новосибирске в середине марта проснулись бабочки-крапивницы. Одну из них заметили на снегу в Кольцово 13 марта.

— Сначала думал, что с прошлого лета оттаяла, хотел поднять, а она взяла и улетела, — написал один из местных жителей в паблике Вконтакте «На Хвосте I Академ, Кольцово и окрестности».

Бабочку заметили 13 марта. Фото: На Хвосте I Академ, Кольцово и окрестности

Как пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, вероятнее всего бабочка перезимовала в стадии куколки, прикрепившись осенью с солнечной стороны какого-либо строения.

— Насекомые, подготовленные к зимовке, замораживание переносят хорошо. Нынче часты оттепели. Вот и на днях доходило до +6. А когда бабочку увидели порхающей над снегом — было очень солнечно. Вот она и проснулась, сбросила оболочки и выбралась из куколки, — пояснил ученый.

Однако, биолог отметил, что несмотря на то, что бабочка смогла взлететь, однако если не сможет в мороз укрыться в тепле, то погибнет.

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