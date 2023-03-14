Сибирячка ищет воришек, обворовавших ее дачу на Первомайке в Новосибирске

Воришки влезли на дачу сибирячки и обокрали ее. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Сибирячка ищет воришек, которые вломились к ней на дачу в СНТ «Строитель» в Новосибирске и обворовали. Произошла кража 7 марта.

— Украли одежду, проводку всю по дому выдрали из стен, у электроприборов провода срезали, все металлические вещи украли: инструменты, сковородки. Обокрали на 63 тысяч без учета морального ущерба и восстановления, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.

По словам женщины, кроме ее дачи, воришки влезли еще в одну. Однако сколько всего домов вскрыли сибирячка не знает. Заявление в полицию она уже написала.

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