Новосибирцы отвели домой пожилую женщину, найденную в магазине в Оби

По словам очевидцев, в произошедшем будет разбираться полиция.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Неравнодушные новосибирцы отвели домой пожилую женщину, которую нашли в магазине «Пятерочка» в Оби. Ее обнаружили вечером во вторник, 15 марта. Сибирячка не помнила, как ее зовут и, где находится ее дом.
Как сообщила КП-Новосибирск одна из местных жительниц, удалось узнать адрес, где проживала пенсионерка, и отвести ее домой.
Сибирячка добавила, что теперь в произошедшем будет разбираться полиция.
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