Глава Союза дачников Подмосковья рассказал, какие удобрения выбрать для дачи

Лучше всего для дачи подойдут удобрения из органики. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Глава Союза дачников Подмосковью Никита Чаплин рассказал, какие лучше подобрать удобрения для своего участка. По его словам, лучше всего подходят органические удобрения из куриного помета, навоза или соломы. В них содержатся основные необходимые растениям вещества.

— Шесть основных элементов, необходимых растениям: углерод, водород, кислород, азот, фосфор и калий. Азот, фосфор и калий поступают растениям из почвы, но она не всегда ими богата. Подобные удобрения можно купить в спецмагазинах. Кстати, навоз — это тоже азот, поэтому уделите внимание органике. Именно органические удобрения лучше всего подходят для дачного участка земли, — пояснил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что органические удобрения улучшает структуру почвы и повышает ее плодородность. Все дело в естественной работе живых микроорганизмов. К таким удобрениям относятся куриный помет, конский навоз, сапропель, солома, сидераты.

По словам Чаплина, помет и навоз лучше разбавить водой 1:10, а потом удобрять землю смесью. В вот солому и сапропель следует поместить в почву и перекопать.

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