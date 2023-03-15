Осторожнее на дорогах! 15 марта в Новосибирске снова будет гололед

В Новосибирске сегодня будет скользко на дорогах. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Погода 15 марта снова не удивит. Ночью похолодание, но днем уже все растает.

— Ночью будет -9…-11 градусов, в пригороде -13…-15, днем +1…+3. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -12…-17, местами -6…-11, днем +1…+6, местами до -4. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по западу небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

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