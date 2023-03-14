В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах города

Дом на Сухарной построен в 1917 году. Фото: 2ГИС

В Новосибирске на улицах Тополевой и Сухарной продают квартиры в домах, которые старше 100 лет. Дом на Тополевой датируется 1911 год, на Сухарной – 1917 годом. Оба они являются объектами культурного наследия.

На Тополевой в Военном городке продают двухкомнатную квартиру за 6,5 миллионов рублей. Ее общая площадь 60 квадратов. По словам продавца, в квартире сделан капитальный ремонт, установлена хорошая сантехника, на полу кварцевый ламинат, на стенах качественные обои, вся мебель новая. Одним из преимуществ дома продавец назвал близость к ТЦ «Аура», а также скорое появление аллеи «Новосибирский Арбат». Объявление размещено на сайте «Этажи».

За двухкомнатную квартиру на Сухарной просят 5,5 миллиона рублей. В квартире выполнен качественный ремонт, она полностью мебелирована и оборудована современной техникой. Особенно продавец выделил планировку, а также большие окна и потолки высотой в 3,6 метра. Объявление размещено на сайте «Циан».

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