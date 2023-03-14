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НовостиПроисшествия14 марта 2023 15:25

В Новосибирске ищут родственников женщины, найденной в магазине в Оби

Сибирячка забыла, кто она
Надежда КАСЬЯНОВА
Женщина забыла кто она и откуда.

Женщина забыла кто она и откуда.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ищут родственников пожилой женщины, найденной в Оби. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Город Обь Онлайн».

По словам подписчиков, женщина находится в магазине «Пятерочка» на больнице. Сибирячка не помнит, кто она, и где живет.

Некоторые люди узнали женщину. В комментариях под постом они написали, где она может жить, и как ее зовут.

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