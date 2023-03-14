В Новосибирск прилетели 233 попугая из Крыма

В Новосибирск привезли 233 попугая.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирском аэропорту Толмачево на днях принимали необычных пассажиров. Из Крыма в столицу Сибири привезли 233 попугая разных видом. За выгрузкой птиц следили инспекторы регионального Россельхознадзора.
С самолета сняли 200 волнистых попугаев, 16 попугаев неразлучников, 10 корелл, 4 ожереловых попугая и 3 средних попугая. Проходила выгрузка под бдительным взором инспекторов регионального Россельхознадзора, которые позаботились об оформлении документов на птиц.
Попугаев приобрёл один из новосибирских бизнесменов, который планирует разводить их и продавать.
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