В Новосибирск прилетели 233 попугая из Крыма

В Новосибирск привезли 233 попугая. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирском аэропорту Толмачево на днях принимали необычных пассажиров. Из Крыма в столицу Сибири привезли 233 попугая разных видом. За выгрузкой птиц следили инспекторы регионального Россельхознадзора.

С самолета сняли 200 волнистых попугаев, 16 попугаев неразлучников, 10 корелл, 4 ожереловых попугая и 3 средних попугая. Проходила выгрузка под бдительным взором инспекторов регионального Россельхознадзора, которые позаботились об оформлении документов на птиц.

Попугаев приобрёл один из новосибирских бизнесменов, который планирует разводить их и продавать.

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