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НовостиЗдоровье14 марта 2023 14:33

Новосибирские ученые выяснили, что коронавирус и герперс можно лечить иван-чаем

Экстракт этого растения может подавлять распространение вирусов
Галина СИМОНОВА
Экстракт иван-чая может быть эффективным при борьбе с коронавирусом и герпесом.

Экстракт иван-чая может быть эффективным при борьбе с коронавирусом и герпесом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые из новосибирского фундаментального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины выяснили и доказали, что экстракт ферментированных листьев иван-чая (кипрея узколистного) эффективен в борьбе с коронавирусом и герпесом. Они рассказали об этом во время пресс-конференции ТАСС.

Так, эксперименты показали, что экстракт подавляет распространение вирусов не хуже, чем другие природные ингибиторы, как например чага или корень солодки. Ученые получили патент на изобретение метода получения ферментированных листьев иван-чая. При этом, как отметили специалисты, свойства экстрактов кипрея зависят от способов их получения.

Дальнейшая работы позволит понять, как именно противовирусная активность растения влияет на ковид. Предполагается, что на базе экстракта удастся разработать препарат.

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