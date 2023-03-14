Хирург Моргачев рассказал, в каких случаях противопоказано введение ботокса

Специалист отметил, что многое зависит от самого препарата. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пластический хирург Павел Моргачев рассказал, когда нужно отказаться от введения ботокса. Так, делать процедуру не рекомендовано в период болезни.

Как отметил эксперт в разговоре с News.ru, речь прежде всего идет о заболеваниях, которые сопровождаются местными проявлениями. Например, герпетическими высыпаниями.

Также важно учитывать, есть ли у пациента индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Хотя это, по словам пластического хирурга, случается крайне редко.

− Многое зависит от самого препарата, их достаточно много: одни обладают большей диффузией (расхождение препарата от точки инъекции), другие − работают на очень ограниченном участке, − объяснил Павел Моргачев.

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