Хирург Моргачев рассказал, в каких случаях противопоказано введение ботокса

Специалист отметил, что многое зависит от самого препарата.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Пластический хирург Павел Моргачев рассказал, когда нужно отказаться от введения ботокса. Так, делать процедуру не рекомендовано в период болезни.
Как отметил эксперт в разговоре с News.ru, речь прежде всего идет о заболеваниях, которые сопровождаются местными проявлениями. Например, герпетическими высыпаниями.
Также важно учитывать, есть ли у пациента индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Хотя это, по словам пластического хирурга, случается крайне редко.
− Многое зависит от самого препарата, их достаточно много: одни обладают большей диффузией (расхождение препарата от точки инъекции), другие − работают на очень ограниченном участке, − объяснил Павел Моргачев.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер