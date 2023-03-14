В Алтайском крае судили женщину и ее сожителя, виновных в убийстве 18-летней девушки

Женщина убила возлюбленную своего сына, а ее сожитель помог замести следы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае перед судом предстали 43-летняя женщина и ее сожитель. Их признали виновными в убийстве 18-летней девушки.

Жительница Косихинского района воспитывала малолетнего сына. Но в сентябре 2021 года она пропала. О девушке все отзывались хорошо, поэтому появилось подозрение, что дело носит криминальный характер.

В итоге предположения подтвердились. Оказалось, что сибирячку убила мать ее возлюбленного, пишет Amic со ссылкой на местные СК и прокуратуру.

− В сентябре 2021 года девушка повздорила с 43-летней матерью своего возлюбленного. Взрослая женщина в ходе ссоры ударила сельчанку топором по голове, после чего попросила своего сожителя замести следы преступления, − говорится в публикации.

Тело девушки мужчина завернул в ковер и вывез, а после сжег в печи для изготовления древесного угля. Останки он выкинул в реку.

В итоге женщине дали 8,8 лет в колонии общего режима. Ее сожитель проведет за решеткой год и восемь месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber