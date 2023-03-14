Популярный блогер Влад Бумага отсудил у новосибирских бизнесменов около миллиона рублей

Блогер Влад Бумага, популярный среди подростков и молодежи, отсудил у новосибирских бизнесменов около миллиона рублей. Фото: соцсети
Блогер Влад Бумага, популярный среди подростков и молодежи, отсудил у новосибирских бизнесменов около миллиона рублей. Информация размещена на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
В картотеке суда можно насчитать 39 дел, где истцом выступает ООО «Четыреачетыре-Плюс» − компания, которая принадлежит блогеру. Ответчиками выступают предприниматели из Новосибирска и области.
Суть в том, что Влад запатентовал товарный знак «Влад А4». Но некоторые предприниматели без спроса используют его в своей продукции – одежде, обуви и прочих вещах. Компания тщательно отслеживает такие случаи и обращается в суд.
Сумма исковых требований в каждом деле составляет 50 тысяч рублей. Более 20 исков удовлетворены полностью или частично.
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