Популярный блогер Влад Бумага отсудил у новосибирских бизнесменов около миллиона рублей

Блогер Влад Бумага, популярный среди подростков и молодежи, отсудил у новосибирских бизнесменов около миллиона рублей. Фото: соцсети

Блогер Влад Бумага, популярный среди подростков и молодежи, отсудил у новосибирских бизнесменов около миллиона рублей. Информация размещена на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В картотеке суда можно насчитать 39 дел, где истцом выступает ООО «Четыреачетыре-Плюс» − компания, которая принадлежит блогеру. Ответчиками выступают предприниматели из Новосибирска и области.

Суть в том, что Влад запатентовал товарный знак «Влад А4». Но некоторые предприниматели без спроса используют его в своей продукции – одежде, обуви и прочих вещах. Компания тщательно отслеживает такие случаи и обращается в суд.

Сумма исковых требований в каждом деле составляет 50 тысяч рублей. Более 20 исков удовлетворены полностью или частично.

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