В Кузбассе задержали наркокурьера из Новосибирска

В Кузбассе оперативники задержали наркокурьера из Новосибирска. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Кузбассе оперативники задержали наркокурьера из Новосибирска. Чтобы поймать его, полицейские разработали план и выяснили, где может находиться дилер. Они остановили его машину, обыскали ее и изъяли сверток с героином весом в 350 грамм. Мужчина планировал продать его в Кузбассе.

— По оперативным данным, 27-летний курьер перевозил запрещенное вещество из Новосибирска в Кемерово для последующего сбыта бесконтактным способом, — цитирует МВД издание «Сибдепо».

Против дилера возбудили уголовное дело за сбыт и пересылку наркотиков. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет колонии.

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