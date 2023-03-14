В Новосибирске электричка высадила пассажиров под колеса другого поезда

Электричка высадила людей, когда к первому перрону подходил другой поезд.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на станции «Сеятель» электричка высадила пассажиров под колеса другого локомотива. По словам горожан, люди вышли из поезда на втором перроне, и в это же время между ними и вокзалом проезжал локомотив. Людям пришлось спешно перебегать пути. О произошедшем рассказали в паблике ВКонтакте «Ненаучный городок».
— У «Сеятеля», похоже, проблемы с диспетчерами, — пояснил очевидец.
Не все согласились с жалобой. Один из подписчиков паблика посчитал, что в этом нет никакой проблемы.
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