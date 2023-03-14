В Новосибирске в отремонтированной библиотеке имени Носова протекли потолки

Часть потолочных плит отсутствует, за ними скрываются пятна сырости. Фото: предоставлены Юлией

В библиотеке имени Носова на улице Сибиряков-Гвардейцев, где в прошлом году сделали капитальный ремонт, протекли потолки. Об этом в группе «АСТ-54» сообщила местная жительница по имени Юлия.

На снимке видно, что часть потолочных плит отсутствует. За ними скрываются пятна сырости. Мебель на время закрыли полиэтиленовой пленкой, чтобы она не испортилась.

Из-за чего произошла протечка – неизвестно.

К слову, библиотека имени Носова − крупнейшая по площади библиотека Кировского района. В 2022 году объект ремонтировали в рамках нацпроекта «Культура». Как ранее рассказывали в мэрии Новосибирска, там выполнили отделку стен, потолка и пола, обустроили входную группу и расставили мебель.

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