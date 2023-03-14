В Новосибирской области за пять лет построили 140 ФАПов и возродили санавиацию

В Новосибирской области сфера здравоохранения активно развивается в последние пять лет. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области сфера здравоохранения активно развивается в последние пять лет. В регионе строятся новые медицинские центры, фельдшерско-акушерские пункты, а также возрождается санавиация. Подробнее об этом рассказали в правительстве.

— В регионе начала работать новая модель оказания помощи онкобольным, позволяющая выявлять заболевания на ранних стадиях. Уже созданы 12 из 16 запланированных Центров амбулаторной онкологической помощи, закуплено более 250 единиц современного медицинского оборудования. В 2023 году планируется открыть еще 3 ЦАОПа, а в 2024 году полностью завершить формирование всей сети Центров амбулаторной онкологической помощи, — пояснили в правительстве.

Развивается также система оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2023 году в регионе планируется увеличить число сосудистых центров до 8.

За пять лет обновлен также парк машин скорой помощи — на 207 единиц. И создана заново санавиация — медицинские вертолеты выполнили более 680 вылетов, спасено более 1000 человеческих жизней.

— В регионе уже построено и введено 140 ФАПов и 2 амбулатории. Введен в эксплуатацию Областной перинатальный центр, ведется строительство новых больниц и инфекционного госпиталя, — добавили в правительстве.

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