Под Новосибирском завершились поиски мужчины, который опоздал на электричку и пропал

Мужчина пропал в городе Искитиме 1 марта. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирской области нашли 34-летнего мужчину в коричневой камуфлированной куртке, который опоздал на электричку и перестал выходить на связь. Информацию опубликовали на странице поискового отряда «ЛизаАлерт НСО».
− Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, − говорится в публикации.
Где именно находился сибиряк − неизвестно.
Напомним, мужчина пропал в городе Искитиме 1 марта. В вагоне его ждал родственник. Однако местный житель позвонил и сказал, что не успел сесть в электричку. После этого он пропал.
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