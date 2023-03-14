Под Новосибирском завершились поиски мужчины, который опоздал на электричку и пропал

Мужчина пропал в городе Искитиме 1 марта. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирской области нашли 34-летнего мужчину в коричневой камуфлированной куртке, который опоздал на электричку и перестал выходить на связь. Информацию опубликовали на странице поискового отряда «ЛизаАлерт НСО».

− Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, − говорится в публикации.

Где именно находился сибиряк − неизвестно.

Напомним, мужчина пропал в городе Искитиме 1 марта. В вагоне его ждал родственник. Однако местный житель позвонил и сказал, что не успел сесть в электричку. После этого он пропал.

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