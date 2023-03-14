«Когда мечты становятся реальностью»: волонтер из Новосибирска встретилась с сыном недалеко от зоны СВО

Лидия встретилась с сыном и передала ему подарки для участников СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтер из Новосибирска Лидия Некрасова поделилась трогательной историей встречи со своим сыном – участником спецоперации на Украине. Подробности она рассказала на личной странице «ВКонтакте».

23 февраля Лидия опубликовала небольшой пост, полный материнской любви и благодарности.

− Когда мечты становятся реальностью. Встретилась с сыном! Счастье…, − написала волонтер.

Спустя несколько дней Лидия рассказала, как именно она шла к долгожданной встрече. Перед 23 февраля волонтеры собрали подарки для мобилизованных. Там были и продукты, и плетеные нашлемники, и оборудование для снайперов, а также многое другое. Всего получилось девять огромных баулов.

Подарки военнослужащим повезла сама Лидия. Вместе с сумками женщина загрузилась в поезд Новосибирск – Белгород. В Белгороде ее должны были встретить племянники на машинах.

Когда сибирячка ехала в поезде, ей внезапно пришло сообщение от сына. Оказалось, что его отправили в Ростов по служебным делам. Лидия начала думать, как организовать встречу с сыном. В голову пришла смелая идея – выскочить на одной из станций и купить билет на другой поезд, который следует до Ростова.

− Пересесть надо было на следующей станции в городе Грязи ночью с моими драгоценными баулами. Был маленький нюанс: заскочить в ростовский поезд мне надо было за три минуты, столько стоял проходящий поезд на этой станции. Другие же варианты не давали гарантии встречи, − рассказала Лидия Некрасова.

Материнская любовь была сильнее страха не справиться с задачей. К счастью, рядом оказались местные полицейские. Они помогли загрузить баулы в поезд, и волонтер еще на один шаг приблизилась к цели. И вот, наконец, тот день настал. В нем были крепкие объятия, счастливые улыбки, бесконечные разговоры с сыном про службу. А еще Лидия передала сыну подарки, собранные для участников спецоперации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber