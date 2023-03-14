Новосибирские власти пригласили космонавта Анну Кикину на День города

Власти Новосибирска пригласили Анну Кикину на День города. Фото: "Роскосмос"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравили Анну Кикину с возвращением на Землю и пригласили ее посетить родной город в его 130-летний юбилей.

— Каждый полёт — это подвиг! Анна целенаправленно шла к этой цели, к полёту она готовилась 10 лет. Хотим выразить глубочайшую благодарность за высокопрофессиональную подготовку Анны Кикиной, возможность внести вклад в изучение космоса и развитие нашей страны, — сообщили в мэрии. — В этом году Новосибирск отметит юбилейную дату — 130 лет с момента основания. С удовольствием приглашаем Вас, уважаемая Анна Юрьевна, 24-25 июня вместе отметить День города в родном Новосибирске.

Анна Кикина первый космонавт из Новосибирска и 129 — в истории Советского Союза и России. Она отправилась на МКС 5 октября 2022 года вместе с еще 3 космонавтами. На станции она провела 157 суток и вернулась на землю 12 марта на корабле CrewDragon. Приводнение состоялось у берегов Флориды в США.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер