Участник СВО из Искитима Андрей Маейр нашел брата на программе Малахова

Андрей Маейр встретился со своим названным братом на программе Малахова. Фото: smotrim.ru

Участник СВО из Искитима Новосибирской области Андрей Маейр встретился со своим названным братом на программе Малахова. Доброволец Дмитрий Маейр служил с ним в одном подразделении.

Дмитрий живет в Алтайском крае — недалеко от Новосибирской области. Но впервые со своим однофамильцем он столкнулся уже на СВО. Оказалось, что Андреем звали брата Дмитрия, умершего в 33 года из-за онкологии. На этом необычные совпадения не заканчиваются: у обоих Андреев жен зовут Анастасиями.

Связывают двух военных, конечно же, не только переплетения имен и фамилий. Во время боевых действий Андрей получил ранение, а Дмитрий пришел к нему на помощь.

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