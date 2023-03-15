Новосибирская сиделка получила условный срок за покупки с чужой банковской карты

Сибирячка получила условный срок за покупки с чужой карты. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске 55-летняя женщина нашла банковскую карту студента и расплатилась за продукты. Инцидент случился вечером 13 сентября 2022 года в Ленинском районе.

Подсудимая увидела на земле банковскую карту, которую потерял 20-летний студент. Женщина подобрала карту и купила продукты в магазинах, потратив более 1,5 тысяч рублей. Через несколько дней ее задержали.

- Подсудимая признала вину и написала явку с повинной, в содеянном искренне раскаялась. Ранее не была судима, неофициально подрабатывала по уходу за бабушкой. Банк возместил ущерб потерпевшему, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова. – Суд назначил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

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