Жил внутри несколько лет: новосибирские врачи пересадили печень и сердце 35-летней пациентке из-за паразита

В печени женщины поселился паразит − из-за этого она мучилась от сильных болей в животе. Фото: ТВ-3

Врачи из Новосибирска спасли 35-летнюю Ларису Подольскую из Киргизии. В печени женщины поселился паразит − из-за этого она мучилась от сильных болей в животе.

О своей проблеме Лариса рассказала в проекте под названием «Врачи». Выпуск покажут на телеканале ТВ-3 в пятницу, 17 марта.

− Вначале женщина заметила, что у нее испортилась кожа, затем начались сильные боли в животе. Лекарства справиться с проблемой не помогали, − рассказали в пресс-службе телеканала.

Женщина проходила обследования, делала УЗИ. Но никаких проблем с желудком и кишечником выявлено не было. И только когда Ларисе удалось найти хорошего УЗИ-специалиста, все сразу стало ясно.

У жительницы Киргизии диагностировали альвеококкоз − это паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного гельминта и протекающее с формированием первичного очага в печени. Оказалось, что паразит жил в печени Ларисы уже несколько лет. А заразилась она от шкурок диких животных, которые приносил в дом муж-охотник.

Заболевание протекало в запущенной форме, нужно было срочно делать операцию. Но местные врачи не решались за это браться. Тогда Лариса обратилась за помощью к новосибирским специалистам.

Врачам нужно было удалить кисту с паразитами. Однако при обследовании возникли сложности – состояние пациентки оказалось настолько тяжелым, что ей требовались пересадка печени и сердца. А такие операции прежде никогда не проводили в России.

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