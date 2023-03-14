В Новосибирской области подводят итоги социального, демографического развития за несколько лет. Фото: Олег Укладов

В НСО подводят итоги социально и демографического развития за последние годы. Как отметил министр здравоохранения Константин Хальзов, в течение последних лет особое внимание в системе здравоохранения Новосибирской области уделяли повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения. Кроме того, упор делали на обеспечение медицинских организаций региона квалифицированными кадрами. А также внедряли современные технологии оказания медицинской помощи и создавали инфраструктуру.

– В Новосибирской области успешно внедряется новая модель оказания первичной помощи онкологическим больным – Центры амбулаторной онкологической помощи, главная задача которых – выявить злокачественное образование на ранней стадии и сделать так, чтобы каждый пациент смог получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства. Уже созданы 12 из 16 запланированных ЦАОПов, закуплено более 250 единиц современного медицинского оборудования. В 2023 году планируется открыть еще 3 ЦАОПа, а в 2024 году полностью завершить формирование всей сети Центров амбулаторной онкологической помощи, – сообщили в правительстве НСО.

Если в 2019 году, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в области функционировали только два региональных сосудистых центра, в 2023 году запланировано увеличить число РСЦ до восьми.

За пять лет на 207 единиц обновили парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области. В регионе фактически заново создали санавиацию. Известно, что медицинские вертолеты выполнили более 680 вылетов. Таким образом спасли 1000 человеческих жизней.

При поддержке Правительства Новосибирской области и главы региона в регионе активно ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов – уже построено и введено 140 ФАПов и 2 амбулатории. Введен в эксплуатацию Областной перинатальный центр, ведется строительство новых больниц и инфекционного госпиталя.

– Очень важный показатель – увеличение охвата жителей Новосибирской области профосмотрами и диспансеризацией. Несколько лет назад мы правильно сделали акцент на развитие первичного звена, развитие профилактики и диспансеризации. Мы получили убедительное подтверждение этого в детском здравоохранении – показатели по детскому здоровью достаточно устойчивые, то же самое нам нужно обеспечить во взрослом здравоохранении. За последние годы мы сделали очень серьезную работу, количественный и качественный рывок в цифровизации системы здравоохранения. Мы довели до ума нашу медицинскую информационную систему, и сегодня объективно в её адрес звучит меньше нареканий, чем три года назад. Наша задача – добиться масштабирования тех проектов, которые уже запущены: электронный рецепт, электронная карта пациента, все наши сервисы, облегчающие работу медиков, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

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