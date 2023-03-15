«Уходил от погони и рухнул в яму»: дело пьяного водителя, осужденного за смерть двух пассажиров, вернулось в суд в Новосибирске

На месте ЧП работали спасатели МЧС. Фото: сообщество "ЧП-Новосибирск" 54" "ВКонтакте"

В Новосибирске 26-летний сварщик ответит за смерть двух пассажиров после попытки сбежать от полиции в нетрезвом виде. Уголовное дело вернулось в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу у другого судьи.

Трагедия произошла произошло 19 марта в 23:30 возле дома по улице Забалуева, 5. По данным ГИБДД, 26-летний водитель Lada Priora не выполнил требование экипажа ДПС об остановке и попытался уйти от погони. Через 200 метров автомобиль снес бетонный блок и провалился в яму.

Двое пассажиров автомобиля скончались от полученных травм, водителя достали из искореженного авто и доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем смерть двух и более лиц. Суд назначил водителю подписку о невыезде и надлежащем поведении, а родственники обвиняемого собирали деньги на лечение в соцсетях.

- Судом по собственной инициативе был поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору с целью устранения препятствий рассмотрения уголовного дела судом. Прокуратура такое решение суда обжаловала в связи с отсутствием препятствий для рассмотрения. Новосибирский областной суд решение о возвращении уголовного дела отменил и вернул дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу под председательством другого судьи, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

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