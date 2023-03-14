Жительнице Новосибирской области с двумя детьми увеличили материнский капитал после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры жительница Новосибирской области получила маткапитал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительнице Новосибирской области выплатили маткапитал на первого ребенка, хотя она уже родила второго. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В январе сибирячка обратилась в региональное отделение социального фонда России, чтобы размер семейного капитала увеличили. Она родила второго ребенка, а выплату ей назначили меньше, как на первенца – причем после его рождения женщина маткапитал не получала.

Размер выплаты на первого ребенка до 1 февраля 2023 года составлял 524,5 тысяч рублей, на второго – 693,1 тысячи рублей, если до этого семья не получала маткапитал на первого ребенка.

В клиентской службе женщине не помогли решить вопрос, поэтому она сообщила о бездействии отделения социального фонда в прокуратуру региона. После этого обращение рассмотрели, а размер материнского капитала был увеличен.

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