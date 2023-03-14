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НовостиОбщество14 марта 2023 7:35

От 80 до 180 тысяч рублей: опубликован список самых лучших вакансий марта в Новосибирске

Названы вакансии с самой высокой предлагаемой зарплатой в Новосибирске
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске опубликован топ-5 лучших вакансий в марте.

В Новосибирске опубликован топ-5 лучших вакансий в марте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше всего в Новосибирске может заработать водитель-дальнобойщик. Об этой и других высокооплачиваемых вакансиях в марте рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Водителю-дальнобойщику предлагают зарплату от 160 до 180 тысяч рублей. На втором месте по оплате труда – менеджер по продажам в транспортно-логистической компании: платить обещают от 100 до 120 тысяч рублей.

Директор магазина может получать от 80 500 до 85 500 рублей, водитель экспедитор – от 80 до 130 тысяч рублей, а сервисный инженер-электроник – от 80 тысяч рублей.

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