В Новосибирске 97 % кровель очистили от снега и наледи

В Новосибирске завершают работы по уборке снега и наледи с крыш.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске подходят к концу работы по уборке снега и наледи со скатных крыш. Об этом глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Дмитрий Перязев сообщил в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 марта.
На данный момент – за день до конца срока уборки по графику – в Новосибирске очищено 97 % крыш. Как уточнил Дмитрий Перязев, из 3875 кровель осталось очистить всего 134.
– В Центральном, Дзержинском и Советском районах работы уже завершены, в остальных – готовность более 90 %, – подчеркнул глава департамента ЖКХ.
В связи с потеплением управляющие компании начали открывать дождеприемники на территориях многоквартирных домов. Всего в Новосибирске 438 придомовых территорий находятся в зоне подтопления, из них дождеприемники открыты в 119.
Кроме того, из зон возможного подтопления продолжают вывозить снег, на данный момент убрано уже 17 тысяч кубических метров. Усилена обработка дорог и тротуаров противогололедными смесями.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что за несвоевременную очистку кровель управляющие компании и хозяйствующие субъекты будут нести ответственность. Также из-за переменчивости погоды градоначальник придал первостепенное значение борьбе с гололедом на тротуарах.
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