Новосибирские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на играх «Дети Азии»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с победителями и участниками зимних игр. Фото: Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска

Недавно в Кемеровской области завершились II зимние Международные игры «Дети Азии». В них приняли участие новосибирские спортсмены. Они показали отличный результат, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль.

Соревнования проходили с 23 февраля по 5 марта. Как рассказали в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, сборная СФО заняла первое место в медальном зачете. Спортсмены из Сибири завоевали в общей сложности 39 наград разного достоинства.

− Три из них (две золотых и одна бронзовая) на счету спортсменов МАУ СШ «ЦЗВС» Дмитрия Трушкина (лыжные гонки, тренер Геннадий Одиноков), Анны Иванцовой и Льва Турченко (керлинг, тренер Артем Шмаков), − отметили в публикации.

В понедельник, 13 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с победителями и участниками зимних игр. Градоначальник поздравил ребят с успешным выступлением и вручил им памятные подарки.

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