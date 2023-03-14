В новосибирской школе во время занятий обрушился потолок

Плитка обвалилась в классе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В одной из новосибирских школ в классе рухнул потолок. ЧП произошло в Кировском районе. Как объяснили в школе, в момент ЧП урок уже подходил к концу. А дети собирались выходить на перемену.

- Это произошло во время занятий у 9 класса. Случилось небольшое обрушение навесного потолка. Там выпал шуруп, который был забит между плитами, - рассказали КП-Новосибирск в школе.

По словам администрации, никто из учеников не пострадал. Потолок уже отремонтировали, а кабинет привели в рабочее состояние.

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