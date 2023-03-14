В Новосибирске ищут трех девочек-подростков, сбежавших из Красноярского края

Пропавшие девочки могли сбежать в Новосибирск. Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Три девочки-подростка ушли из дома в Красноярском крае и уже сутки не выходят на связь. Об этом сообщили представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям:

- Пропали трое подростков 15 -17 лет. 13 марта около 09:00 утра ушли из дома в городе Ужур. Могут направляться в Новосибирск или в Кемерово, - сообщили в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Приметы девочек попали в ориентировки. 15-летняя Татьяна Непомнящая (слева на фото) была одета в черную короткую куртку, черную кожаную юбку ниже колен, кожаные сапоги перламутрового цвета.

15-летняя Галина Федорова (на фото в центре) была одета в черную куртку с капюшоном, черные штаны, сиреневую кофту с белыми полосками, черную жилетку с красной надписью на груди слева и темные кроссовки.

17-летняя Пея Федорова (на фото справа) была одета в черную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, белую футболку и темные кроссовки. Волонтеры просят сообщить информацию по номеру 112 или 8-950-99-66-066.

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