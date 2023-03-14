В Новосибирске продают трехуровневый гараж с винным погребом за 3,5 миллиона рублей

В Новосибирске продают уникальный гараж-квартиру. Фото: Авито / Жилфонд.

В Новосибирске выставили на продажу кирпичный трехуровневый гараж – мечту любого мужчины, как утверждает продавец. Объявление на специализированном сайте разместило агентство недвижимости «Жилфонд».

На трех уровнях площадью по 20 квадратов расположены автостоянка, комната с ремонтом и полами с подогревом, винный погреб и склад. В комнате отдыха есть стол, роскошные диваны и даже ковер. Снаружи стены гаража расписаны стрит-артом.

Гараж-квартира расположен на улице Серебренниковской. Указанная стоимость – 3,5 миллиона рублей. Однако продавец утверждает, что готов к другим предложениям по цене.

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