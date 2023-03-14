В Новосибирске экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов выходит по УДО. Фото: meshalkin.ru.
В Новосибирске замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отпустят по УДО. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда города.
– Суд удовлетворил ходатайство осужденного по части 4 статьи 160 УК - Покушалова Е. об условно- досрочном освобождении, – говорится в сообщении суда.
Известно, что постановление об этом еще не вступило в законную силу. Таким образом Покушалов не отбыл 4 месяца и 9 дней наказания.
Напомним, ранее бывшего замдиректора клиники приговорили к 2,5 годам в колонии. Обвинили его в многомиллиардной растрате, а также махинациях. Вину Покушалов признал, со следствие сотрудничал. Он также утверждал, что в преступления его втянуло руководство клиники. Ущерб, нанесенный преступлениями Минздраву НСО, составил 960 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер