В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе перекрыли проезд по улице Бурденко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд по улице Бурденко в Новосибирске закрыли до 22 марта. Ограничения затронули участок домов № 35-53. Ввели их из-за аварии на теплотрассе – там проводят ремонт. Информацию об этом опубликовали в мэрии города.

Власти призвали водителей руководствоваться знаками и информационными щитами. А также быть внимательными и соблюдать ПДД.

Кроме того, по данным мэрии, в Новосибирске на Октябрьском мосту с 13 марта ввели скоростное ограничение в 50 километров в час. Действует оно от подъема с Большевистской улицы до выезда с территории нового ЛДС в Кировском районе.

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