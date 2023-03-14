В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе перекрыли проезд по улице Бурденко.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Проезд по улице Бурденко в Новосибирске закрыли до 22 марта. Ограничения затронули участок домов № 35-53. Ввели их из-за аварии на теплотрассе – там проводят ремонт. Информацию об этом опубликовали в мэрии города.
Власти призвали водителей руководствоваться знаками и информационными щитами. А также быть внимательными и соблюдать ПДД.
Кроме того, по данным мэрии, в Новосибирске на Октябрьском мосту с 13 марта ввели скоростное ограничение в 50 километров в час. Действует оно от подъема с Большевистской улицы до выезда с территории нового ЛДС в Кировском районе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер