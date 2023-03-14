«Умерла в больнице спустя несколько часов»: в Новосибирской области водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов

В Новосибирской области "Тойота" сбила двух пешеходов, одна из которых умерла в больнице. Фото: ГИБДД НСО.

На трассе в Краснозерском районе Новосибирской области «Тойота» сбила двух пешеходов, одна из которых скончалась в больнице. Авария произошла вечером 13 марта, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции региона.

35-летний водитель «Тойоты Короны» ехал в поселок Красный Хутор, и в темноте не заметил двух пешеходов. На их одежде не было световозвращающих элементов, отметили в ГИБДД.

61-летнюю женщину-пешехода экстренно увезли в больницу, но спасти ее не удалось. Второй пешеход – 52-летний мужчина – получил различные травмы.

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